Вам придется объясниться: почему могут перестать платить пенсию

В некоторых случаях пенсионер может перестать получать социальную пенсию. С чем это связано и куда обращаться, чтобы возобновить выплаты, «Вечерняя Москва» обсуждала с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.

Причины

По его словам, приостановить выплаты могут в нескольких случаях:

если человек не получал пенсию в отделении «Почты России» в течение шести месяцев — так как Социальный фонд может посчитать его умершим;если при наличии статуса инвалида не было вовремя проведено медицинское освидетельствование — когда гражданин не проходит медико-социальную экспертизу (МСЭ) вовремя, с него снимается статус инвалида, соответственно, нет оснований для социальной выплаты.

Что делать

Финансовый аналитик рассказал, что в случае приостановки пенсионных выплат человек должен обратиться в МФЦ или Социальный фонд РФ с соответствующим заявлением или подать заявку на «Госуслугах».

— В нем гражданин должен объяснить, по какой причине в течение полугода он не получал выплаты или почему не смог вовремя пройти медицинское освидетельствование. С собой также нужно будет взять паспорт и СНИЛС. На «Госуслугах» есть специальная вкладка: «Восстановление или возобновление выплаты пенсии», — пояснил Беляев.

Он подчеркнул, что подобные заявления рассматриваются очень быстро — в течение пяти рабочих дней, а выплаты возобновляются с 1-го числа месяца после подачи документов.

А 1 августа 2026 года пройдет ежегодное повышение пенсионных выплат. Но индексация затронет не всех. Кто может рассчитывать на повышение выплат, «Вечерняя Москва» узнала у эксперта.