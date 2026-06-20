Юрист предупредил о схемах мошенников с QR-кодами

Одной из распространенных мошеннических схем становится использование QR-кодов, позволяющих получать доступ к аккаунтам на портале «Госуслуги». Об этом РИА Новости рассказал юрист Иван Соловьев.

По его словам, QR-код ставят в ложные квитанции, раскладываемые по почтовым ящикам. Это могут быть платежки за якобы неуплату транспортного налога, штраф за нарушение ПДД и т.д. Считывание кода ведет к заражению устройства вредоносным ПО и взлому аккаунта.

«Поэтому следует в обязательном порядке удостовериться в реальности начисления, которое предлагается оплатить QR-кодом», — рассказал эксперт.

В мае сообщалось, что мошенники начали использовать новую схему обмана подростков, предлагая им несуществующую подработку на летние каникулы. По данным аналитиков, злоумышленники звонят подросткам от имени частных компаний и предлагают якобы выгодную работу с гибким графиком. После того как ребенок проявляет интерес, ему отправляют ссылку для «оформления».