Россиян предупредили о ночных поступлениях зарплаты

Трудовое законодательство не регламентирует, в какое время зарплата должна поступать на счет сотрудника, важно лишь, чтобы не были нарушены установленные сроки выплат.
Если деньги перечислили вовремя, но они пришли в ночное время, это не является нарушением, рассказала RT Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.
«Такая ситуация чаще связана с особенностями работы банков и платежных систем. Основная статья — 136 ТК России — устанавливает порядок, место и сроки выплаты зарплаты, а также правило, что платить нужно не реже, чем каждые полмесяца», — уточнила специалист.