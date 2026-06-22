Россиян предупредили о ночных поступлениях зарплаты

Трудовое законодательство не регламентирует, в какое время зарплата должна поступать на счет сотрудника, важно лишь, чтобы не были нарушены установленные сроки выплат.

Если деньги перечислили вовремя, но они пришли в ночное время, это не является нарушением, рассказала RT Юлия Исакова, руководитель группы трудовых отношений и кадровых систем Level Group.