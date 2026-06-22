Названы законные способы быстро улучшить кредитную историю

Отсутствие кредитной истории, вопреки распространенному мнению, не всегда является преимуществом для заемщика. Об этом «Газете.Ru» Татьяна Волкова.

По ее словам, создание идеальной кредитной истории за деньги невозможно — это либо миф, либо мошенничество. Однако сформировать положительную динамику за несколько месяцев вполне реально с помощью легальных методов.

Первый и основной способ — оформить небольшой кредит (кредитную карту, рассрочку, POS-кредит на товар или потребительский заём) и строго соблюдать график платежей. Второй — начинать с минимальной суммы: банку важна не величина займа, а аккуратность возврата.

Третий — проверить имеющуюся историю на ошибки: иногда проблема не в ее отсутствии, а в некорректных записях, которые можно оспорить через БКИ или банк. И наконец, не следует наращивать лишнюю кредитную нагрузку, чтобы не подорвать доверие.