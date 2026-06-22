Стало известно, кому в России увеличат пенсию этим летом

С 1 августа некоторым пенсионерам пересчитают пенсионные накопления, сообщил Life.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Повышение пройдет автоматически, без заявлений.

Самый высокий коэффициент (19,3%) получат участники программы софинансирования пенсионных накоплений, родители, направившие материнский капитал на будущую пенсию, а также те, кто копил самостоятельно вне программы. По оценкам Социального фонда, это около 37,3 тысячи человек.

Основная масса — порядка 136 тысяч получателей — ждет перерасчет накопительной пенсии на 17,3%. Повышение связано с высокими инвестиционными доходами: вложения пенсионных накоплений за 2025 год принесли прибыль, более чем втрое превысившую инфляцию.

Речь идет именно о накопительной части, а не о страховой пенсии. Средний размер накопительной пенсии составляет около 1600 рублей в месяц, срочной выплаты — примерно 3000 рублей. Прибавка в процентах ощутимая, но в рублях скромная.

Основанием для перерасчета стали данные Социального фонда от 19 мая 2026 года. Обращаться в ведомства не нужно — увеличенные суммы придут на карту или почту автоматически.

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Ранее сообщалось, что с 2027 года страховую пенсию по старости начнут назначать автоматически — без заявлений через МФЦ или «Госуслуги».