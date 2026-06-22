Россияне стали больше покупать драгоценных металлов

С начала 2025 года на Московской бирже фиксируется рост активности российских частных инвесторов по покупке драгоценных металлов. Сейчас это направление стало популярней других рыночных инструментов, сообщает Pravda.Ru.

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Чаще все капитал превращается в золото - на него приходится три четверти всех сделок физических лиц. Серебро занимает второе место с 22%. Остальной незначительный объем составляют сделки по покупке платины и палладия.

«Инвесторы стали прагматичнее, переходя от спекуляций к накоплению реальных ценностей. Это классическая защита капитала в периоды рыночной турбулентности», - говорит макроэкономист Артем Логинов.

Биржи идут на поводу у своих клиентов и расширяют для них возможности. В этом году начал работать сервис анонимного запроса котировок, делающий сделки по драгметаллам более прозрачными. Сегодняшние инструменты позволяют рынку тут же реагировать на любые изменения в этой сфере. При этом биржи утверждают, что каждый купленный у них грамм обеспечен физическим активом, в результате чего инвестор владеет именно материальным эквивалентом, который хранится в специальном сертифицированном хранилище.