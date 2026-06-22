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Россияне стали больше покупать драгоценных металлов

Вести Подмосковья

С начала 2025 года на Московской бирже фиксируется рост активности российских частных инвесторов по покупке драгоценных металлов. Сейчас это направление стало популярней других рыночных инструментов, сообщает Pravda.Ru.

Россияне стали больше покупать драгоценных металлов
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Чаще все капитал превращается в золото - на него приходится три четверти всех сделок физических лиц. Серебро занимает второе место с 22%. Остальной незначительный объем составляют сделки по покупке платины и палладия.

«Инвесторы стали прагматичнее, переходя от спекуляций к накоплению реальных ценностей. Это классическая защита капитала в периоды рыночной турбулентности», - говорит макроэкономист Артем Логинов.

Биржи идут на поводу у своих клиентов и расширяют для них возможности. В этом году начал работать сервис анонимного запроса котировок, делающий сделки по драгметаллам более прозрачными. Сегодняшние инструменты позволяют рынку тут же реагировать на любые изменения в этой сфере. При этом биржи утверждают, что каждый купленный у них грамм обеспечен физическим активом, в результате чего инвестор владеет именно материальным эквивалентом, который хранится в специальном сертифицированном хранилище.

«Наличие физического обеспечения кардинально снижает контрагентские риски. Это фундамент доверия, который сейчас перестраивает весь финансовый рынок», - отмечает аналитик долгового рынка Мария Бубцева.