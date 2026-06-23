В России выросла средняя пенсия

Средний размер пенсии работающих россиян в мае этого года составил почти 24 тыс. руб., передает РИА Новости со ссылкой на данные Соцфонда.

По его информации, на 1 мая 2026 года работающие пенсионеры получали в среднем 23 721 рубль. В прошлом году в этот период пенсия составляла примерно 21 106 руб.

Как добавляет агентство, самые высокие выплаты в мае были в Чукотском автономном округе. Там граждане получали 39 383 руб.

Пенсии по старости россиянам предложили назначать без заявлений

До этого директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения Президентской академии Нина Гукасова рассказала , что никогда не работавшие официально россияне будут получать только социальную пенсию. У таких граждан индивидуальный пенсионный коэффициент не достигает 30 и нет страхового стажа в 15 лет, но они могут рассчитывать на выплаты по старости.

Эксперт уточнила, что в этом году получателям соцпенсии среди женщин должно быть не менее 64 лет, а среди мужчин — 69 лет. Средний размер такой выплаты сейчас составляет 16 583 руб.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать пенсионерам 13-ю пенсию.