«Можем пересесть на автобусы»: как обстоит ситуация с бензином в Ялте

В Ялте и других городах Крыма возникли проблемы с доступностью бензина, сообщает «Царьград» со ссылкой на местных жителей.

Автозаправочные станции не работают в полном объеме. Топливо отпускают только государственным, республиканским и муниципальным службам. Коммунальный транспорт и экстренные службы функционируют в штатном режиме.

Местные жители относятся к ситуации спокойно. Они выражают обеспокоенность лишь тем, чтобы у скорой помощи, пожарных и полиции было достаточно горючего. Остальные готовы пересесть на общественный транспорт.

«Если что, можем пересесть на автобусы», — приводит телеканал слова жителей Ялты.

Туристы и приезжие, напротив, нервничают. Многие зависят от автомобиля — например, таксисты. Власти призывают предпринять меры. Тем временем на черном рынке появились предложения о продаже бензина по завышенным ценам — в три-пять раз выше обычных. Качество топлива не гарантируется. Однако те, кому срочно нужно уехать, вынуждены соглашаться на такие условия.

Ранее Глава республики Крым Сергей Аксенов объявил о введении ограничений на заправках полуострова. Он пояснил, что с этого момента продажа бензина и дизеля полностью остановлена для всех категорий граждан и организаций — как за наличные, так и по безналу или талонам. Исключение сделано исключительно для подразделений, отвечающих за жизнеобеспечение и безопасность Крыма.