Россияне назвали два популярных способа хранить деньги

Чаще всего жители России хранят сбережения на рублевых вкладах и в наличных рублях. Это показало исследование, проведенное Банком России.

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В 2025 году 39 процентов опрошенных признались, что кладут сбережения на банковский рублевый вклад. Наличность предпочли 36 процентов респондентов, а 31 процент выбрали дебетовую карту. У 15 процентов не оказалось никаких сбережений.

Семь процентов использовали в качестве инструмента хранения накоплений акции, облигации и иные ценные бумаги. В недвижимость вкладываются пять процентов респондентов, а четыре процента остановили свой выбор на банковском вкладе в иностранной валюте. Также по два процента пришлось на тех, кто покупает иностранную наличную валюту и изделия из драгоценных металлов.

По мнению руководителя направления экспертной аналитики «Банки.ру» Инны Солдатенковой, в нынешних условиях хранение всех средств исключительно на краткосрочных депозитах теряет эффективность. Более разумным подходом она назвала распределение накоплений по разным финансовым инструментам.