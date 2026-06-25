Расходы на удаленке частично должен компенсировать работодатель

Работодатель должен частично компенсировать сотруднику расходы при удаленном формате работы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Совфед. Согласно статье 312.6 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан возмещать дистанционному работнику расходы, связанные с выполнением трудовых обязанностей.

Сюда входит оплата использования оборудования (в том числе личной техники), программного обеспечения, а также затраты на интернет, связь и электроэнергию. Все суммы и перечень компенсируемых затрат прописываются в трудовом договоре, коллективном договоре или локальном нормативном акте (например, положении об удаленной работе).

При использовании своего компьютера или других устройств работодатель обязан выплачивать компенсацию за их износ, а также возмещать расходы на обслуживание.

Компенсация выплачивается либо в виде фиксированной суммы, либо в размере подтвержденных документально расходов (чеки на интернет, счета за электричество, детализация звонков).

До этого сообщалось, что в первом квартале 2026 года доля офисных вакансий выросла на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Гибридных предложений стало больше на 12%, а удаленных — меньше на 15%. Соотношение форматов на рынке в данный момент выглядит так: 60% вакансий — офис, 30% — гибрид и 10% — удаленка.