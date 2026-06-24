Россиянам напомнили о выплате до 100 тыс. рублей в трудной ситуации

Граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пожара, кражи, тяжелой болезни или других чрезвычайных обстоятельств, могут получить разовую адресную материальную помощь в размере до 100 тыс. рублей. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев.

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По его словам, многие не знают о такой возможности, хотя механизм действует во всех регионах страны. "Люди приходят на прием, рассказывают: сгорел дом, потеряли все, а помощи ниоткуда не ждут. И я каждый раз спрашиваю: "А вы обращались в соцзащиту за адресной помощью?" В девяти случаях из десяти - нет, не обращались. Просто не знают, что есть такая возможность. А она есть. Реально работает", - сказал Свищев.

Он пояснил, что адресная материальная помощь предоставляется гражданам, которые не могут самостоятельно справиться со сложной жизненной ситуацией. Среди наиболее распространенных оснований для получения выплаты - пожар, стихийное бедствие, дорогостоящее лечение, смерть кормильца или крупная кража имущества.

Размер поддержки зависит от региона и конкретных обстоятельств. Федеральные выплаты могут достигать 50 тыс. рублей, а региональные программы зачастую предусматривают дополнительную помощь. В результате общая сумма поддержки в отдельных случаях может составлять до 100 тыс. рублей.

Для получения выплаты необходимо обратиться в органы социальной защиты, МФЦ или местную администрацию, подать заявление и предоставить документы, подтверждающие обстоятельства произошедшего. Рассмотрение обращения обычно занимает от 10 до 30 дней, однако при чрезвычайных ситуациях возможно ускоренное принятие решения.

Свищев подчеркнул, что адресная помощь не назначается автоматически. "Не ждите, что кто-то позвонит и предложит деньги. Зачастую так действуют, увы, мошенники. Заявление нужно подавать самому. Лично. В МФЦ или соцзащиту. Без заявления выплату не назначат. Это правило работает во всех регионах. Если вы попали в беду, не сидите сложа руки. Идите и пишите", - резюмировал депутат.