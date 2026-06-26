Число регионов со средней пенсией свыше 30 тысяч удвоилось

Количество регионов в России со средней пенсией свыше 30 тысяч рублей увеличилось за два года более чем в два раза. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные статистики.

Согласно данным Социального фонда, в мае 2024 года средняя пенсия выше 30 тысяч рублей выплачивалась лишь в пяти регионах России — в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке.

Спустя два года число таких регионов увеличилось до двенадцати. К ним присоединились Республика Карелия, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), а также Мурманская область, Сахалинская область и Архангельская область.

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Ранее сообщалось, что по итогам мая 2026 года средняя пенсия неработающих россиян превысила отметку в 40 тысяч рублей в двух регионах. Речь идет о Ненецком автономном округе и Чукотке. В первом регионе средняя пенсия нетрудоустроенных пожилых граждан за последний месяц весны достигла 40 082 рублей, а во втором — 44 069 рублей.