Двум категориям россиян повысят пенсию в ближайшее время

С 1 июля 2026 года фиксированная выплата к страховой пенсии удвоится для граждан, которым исполнилось 80 лет или кто получил I группу инвалидности, сообщила «Известиям» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

Сейчас сумма составляет 9584,69 рубля, после увеличения достигнет 19 169,38 рубля. Кроме того, автоматически будет назначена надбавка за уход — 1400 рублей (ранее требовалось заключать договор, а сумма была 1200 рублей).

Бессараб подчеркнула, что это адресное, а не массовое повышение. Если родственник, например, студент, планирует засчитывать период ухода в страховой стаж, ему все равно нужно заключить договор и передать его в Соцфонд. Пенсии перечисляются только на карты «Мир». Альтернатива — получение наличных через «Почту России».

В России раскрыли регионы с пенсиями выше 30 тысяч рублей

По данным Социального фонда, средняя пенсия неработающих россиян в мае составила 25 839 рублей — на 1,8 тысячи больше, чем год назад. В 13 регионах средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей: Хабаровский край (30 229), Карелия (31 786), Архангельская область (32 654), Республика Коми (33 011), Якутия (34 640), Сахалинская область (35 107), Мурманская область (36 112), Ямало-Ненецкий АО (37 423), Ханты-Мансийский АО (35 896), Магаданская область (38 204), Камчатский край (39 115), Ненецкий АО (41 230), Чукотский АО (44 876).