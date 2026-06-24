Россиян предупредили о резком взлете цен на такси

Стоимость поездок на такси в крупных городах продолжит расти, предупредила в беседе с Telegram-каналом «Абзац» председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова. Даже сейчас тарифы чувствительны к погоде, времени суток и праздникам, а в ближайшее время цены вырастут еще сильнее, считает эксперт.

По словам собеседницы, топливо составляет основную часть затрат перевозчиков. Рост цен на бензин неизбежно заставит таксистов закладывать дополнительные расходы в тарифы. В каждом регионе динамика будет разной. Уточняется, что такси постепенно перестает быть повседневным транспортом и превращается в услугу для особых случаев.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко предложил частично компенсировать многодетным семьям расходы на такси. В беседе с РИА Новости он отметил, что такие выплаты возможны при господдержке — например, в виде субсидий около 2 тысяч рублей ежемесячно.

По словам Рыбальченко, реализация этой идеи потребует учета транспортных потребностей многодетных семей и может увеличить нагрузку на рынок перевозок. Тем не менее, он считает меру необходимой.