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В России резко вырос средний размер одного вида займов

Lenta.ru

В прошлом месяце средний размер ссуды, выданной на приобретение автомобиля, достиг 1,54 миллиона рублей, увеличившись относительно мая 2025 года на 20,5 процента. Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В России резко вырос средний размер одного вида займов
© Global Look Press

Относительно апреля данная сумма выросла на 3,4 процента.

Самые большие средние размеры автокредитов были зафиксированы в Москве (2,06 миллиона рублей), Московской области (1,86 миллиона), Санкт-Петербурге (1,81 миллиона), а также в Ленинградской (1,66 миллиона) и Тюменской (1,65 миллиона) областях.

По итогам апреля 2026 года средний размер автокредита в России заметно уменьшился в сравнении с показателем за март. Если в первом месяце весны речь шла о 1,49 миллиона рублей, то во втором — уже о 1,43 миллиона. Самое стремительное падение эксперты зафиксировали в сегменте новых машин. При этом спрос на автокредиты с начала года заметно вырос.