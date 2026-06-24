Депутаты предложили застраховать вклады во всех банках

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает распространить систему страхования вкладов (ССВ) на все банки с универсальной и базовой лицензией, пишет «Коммерсантъ». Сейчас в ССВ входят 281 из 301 российского банка. Если поправки будут приняты, к системе также подключат кредитные организации, которые работают только с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, а все новые банки будут включаться в нее автоматически.

По словам председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект должен создать понятный и предсказуемый режим страхования в том числе для банков, которые меняют статус на НКО. Так, для банков, которые изменят статус на микрофинансовую компанию, предусмотрено исключение из ССВ только после полного исполнения обязательств перед вкладчиками. До этого момента такая организация продолжит перечислять взносы в фонд страхования вкладов.

В свою очередь, для банков, переходящих в статус НКО, предлагается иной порядок. Вклады физлиц и юрлиц, которые останутся в такой организации после смены статуса и ранее были застрахованы в ССВ, будут находиться под госгарантией в течение пяти лет. Счета застрахованных клиентов сохранят покрытие на шесть месяцев.

При этом такие НКО не смогут принимать новые вклады физлиц, а также средства от них для пополнения уже открытых вкладов и счетов. Новые договоры банковского вклада или счета с юрлицами они смогут заключать, но эти средства уже не будут покрываться страховой защитой ССВ, даже если компания относится к застрахованной категории вкладчиков. В пояснительной записке говорится, что такие ограничения должны стимулировать клиентов оперативно решить, где дальше размещать деньги.

Участники рынка не ожидают массового перехода банков с базовой лицензией в статус НКО. МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам РАНХиГС Алексей Войлуков пояснил «Коммерсанту», что расчетные НКО — специфический сегмент, в основном ориентированный на платежные услуги и требующий отдельной инфраструктуры и специалистов. Банки с базовой лицензией, по его словам, чаще работают со стандартными банковскими продуктами. Аксаков также считает, что такие переходы будут единичными и не будут напрямую связаны с предлагаемыми поправками.

Председатель совета директоров Первоуральскбанка Михаил Брюханов полагает, что часть таких банков скорее будет продана более эффективным собственникам или сдаст лицензии. При этом для банков, которые работают только с юрлицами и делают ставку на кредитование, подключение к ССВ может дать возможность привлекать более дешевые пассивы, отметил он. В противном случае, по его словам, проще будет перейти в статус НКО.