Россияне забрали из банков полтриллиона рублей (0,8 процента) в мае, общий объем средств уменьшился до 67,6 триллиона рублей. Это произошло после существенного прироста в апреле (1,1 триллиона или 1,7 процента), сообщается в Центробанка «О развитии банковского сектора Российской Федерации в мае 2026 года».

Регулятор связывает сокрашение средств населения в банках с авансированием майских социальных выплат в апреле. Также средства могли понадобится гражданам для трат на отпуска и праздники.

Остатки снизились как на текущих счетах (на о,3 триллиона рублей или 1,4 процента), так и на срочных вкладах (на 0,2 триллиона рублей или 0,4 процента). На них осталось 19,9 триллиона и 46,6 триллиона соответственно.

Ранее средняя ставка по вкладам в российских банках упала до 12,86 процента. В анализе ЦБ учитывались депозиты без ограничений и предварительных условий.