Юрист Косточкин: не стоит переводить деньги незнакомцам из интернета

Юрист Алексей Косточкин рассказал, что переводить деньги стоит только тем людям, которых человек знает лично и чью личность может подтвердить.

В беседе с РИАМО он пояснил, что перевод незнакомцу из интернета может обернуться не только потерей средств, но и участием в преступной схеме. Если человек добровольно отправил деньги, даже под влиянием обмана, доказать мошенничество и вернуть сумму бывает сложно.

«Если человека нет в вашей реальной жизни, его не существует для ваших финансов», — сказал Косточкин.

По словам юриста, обещания высокого заработка, срочной помощи, выигрыша или возврата с процентами — типичные признаки мошеннических схем.

Ранее россиян предупредили, что перевод сразу после зачисления может вызвать вопросы у банка.