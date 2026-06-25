В России с 1 октября вступят в силу новые правила для самозанятых

С 1 октября в России ограничат работу самозанятых на одну организацию 60 часами в месяц. Информация об этом в среду, 24 июня, следует из постановления правительства страны.

© Вечерняя Москва

Изменения нужны для того, чтобы не позволить компаниям перевести штат сотрудников в разряд самозанятых, сохранив тот же график и объем задач, что у наемных работников.

Число заказчиков не ограничивается. Самозанятый вправе сотрудничать с различными организациями, однако лимит времени на работу с каждой из них будет устанавливать цифровая платформа.

Нововведения коснутся разных отраслей. Среди них — строительство, торговля, складское хозяйство, обслуживание зданий и придомовых территорий, сфера общепита и другие, передает «Коммерсант».

Ранее стало известно, что самозанятые, регулярно уплачивающие взносы в течение шести месяцев, начнут получать оплачиваемые листки по временной нетрудоспособности с августа.

Эксперт Игорь Балынин, в свою очередь, рассказал, что самозанятому для получения пенсии в размере 30 тысяч рублей потребуется в течение 35 лет перечислять в систему более 20 тысяч рублей ежемесячно.