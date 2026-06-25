МФО с 1 июля обяжут прозрачно раскрывать условия займов

С 1 июля микрофинансовые организации будут обязаны честно и понятно раскрывать условия займа, не навязывая дополнительные услуги, сообщил первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.

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Об этом Гусев рассказал РИА Новости.

Базовый стандарт, вступающий в силу с 1 июля 2026 года, потребует от МФО отказаться от автоматических отметок о согласии на допуслуги, а также от выделения лишь самых привлекательных параметров договора.

По словам депутата, принципиально важно, чтобы согласие заёмщика было осознанным, а не полученным через галочки, визуальные уловки или запутанные юридические формулировки.

«Люди часто приходят в МФО не от хорошей жизни, а в сложной финансовой ситуации, и именно в этот момент они особенно уязвимы перед навязанными услугами, мелким шрифтом и условиями, которые выглядят выгодно только на рекламном баннере», — подчеркнул Гусев.

Он также отметил, что защита человека от «долговой ловушки» является ключевым вопросом.

Ранее эксперт проекта Народного фронта «За права заёмщиков» и платформы «Мошеловка» Александра Пожарская рассказала, что для отказа от спам-рассылок микрофинансовых организаций нужно обратиться к оператору мобильной связи.