К 16:00 по московскому времени 25 июня средний курс покупки** и продажи наличного доллара в кредитных организациях* и обменных пунктах Москвы составил 76,72 и 80,54 ₽ соответственно.

По сравнению с показателями предыдущего дня средняя стоимость покупки американской валюты увеличилась на 89 копеек. При этом средний курс продажи показал рост на 104 копейки.

Наиболее выгодные предложения по покупке доллара зафиксированы на уровне 78,6-78,5 ₽. Лучшие курсы для продажи валюты составили 78-78,1 ₽ за один доллар.

*Кредитная организация — юридическое лицо, которое имеет право осуществлять банковские операции на основании лицензии Центрального банка. К ним относятся не только коммерческие банки, но и небанковские организации, имеющие право на проведение расчетов или валютных операций.

**Курс покупки — цена, по которой банк или обменный пункт готов приобрести иностранную валюту у клиента. Этот показатель всегда ниже курса продажи, так как разница между ними (спред) формирует доход финансовой организации.

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