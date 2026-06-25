Покупки кондиционеров в первой половине 2026 года резко выросли

Продажи климатической техники взлетели в 2–3 раза, сообщили участники рынка. Такие показатели они называют рекордными. В предыдущие годы рост продаж в этом сегменте обычно составлял от 10% до 25%.

Эксперты связывают ажиотажный спрос с ожиданиями жаркого лета и климатическими изменениями. Кондиционеры всё чаще покупают жители регионов, где раньше такая техника не пользовалась большим спросом.

Дополнительным фактором стало изменение потребительских расходов, пишут «Известия». По словам специалистов, часть россиян отказались от крупных трат на отпуск или покупку автомобиля и направили средства на обустройство жилья.