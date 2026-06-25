Deutsche Bahn ввела новую услугу из-за аномальной жары

Особую услугу впервые ввела немецкая железнодорожная компания Deutsche Bahn. Те пассажиры, которые не захотят отправляться в запланированное путешествие в условиях экстремального зноя, получат свои деньги за купленные билеты обратно.

Как пишет Der Spiegel, столбики термометров в стране приближаются к отметке +40 градусов. В Германии может быть побит рекорд температуры для июня. Чтобы предотвратить гибель рыбы в некоторых водоёмах, пожарные службы перекачивают воду мощными помпами и охлаждают её.

Во Франции из-за экстремальной жары погибли по меньшей мере 50 человек. По данным Reuters, зафиксированы сбои в работе энергосистемы. На фермах в регионах Бретань и Пеи-де-ла-Луар погибли сотни тысяч птиц. В Париже был установлен июньский максимум температуры — плюс 40,9 градуса.

Италия объявила режим повышенной готовности в 16 городах. Среди них Рим, Милан, Турин, Флоренция и Верона. В Испании из-за жары погибли как минимум два человека. В Великобритании временно прекращают работу школы, в стране уже зафиксировали температурный рекорд для июня — плюс 36,1.

Синоптики сообщают, что аномальная жара в странах Европы может сохраниться до конца недели из-за метеоявления «Омега». Эту греческую букву напоминает температурный график на карте.