Сразу несколько категорий россиян смогут претендовать на досрочную пенсию в 2027 году

Завершение переходного периода по повышению пенсионного возраста не приведет к массовым назначениям страховых пенсий по старости в 2027 году, рассказала ТАСС доцент МГЮА Елена Гринь.

По ее словам, возрастная группа, которая должна была бы выходить на пенсию, еще не достигла установленного порога, поэтому ситуация повторит 2025 год, когда масштабных выходов также не было.

При этом, как уточнила эксперт, в следующем году сохранятся досрочные основания для выхода на пенсию. Речь идет о многодетных матерях, работниках вредных и опасных производств, жителях Крайнего Севера и других льготных категориях. Также выплаты смогут получать граждане, у которых право уже возникло, но которые ранее не обращались за назначением.

Ранее эксперт Президентской академии Татьяна Подольская сообщила, что в августе работающие пенсионеры получат прибавку к пенсии. Ее размер может составить до 470 рублей. Перерасчет проводится на основе страховых взносов, перечисленных работодателем за предыдущий год, и не является индексацией, пояснила специалист.