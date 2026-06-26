Минтруд назвал самую востребованную возрастную группу на рынке труда

Самой производительной и одной из самых востребованных возрастной группой на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

"Почему мы сегодня говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда", - сказал он.

Котяков подчеркнул, что ярмарка вакансий, проходящая в стране, в том числе дает возможность понять, в какой сфере человек может получить свою востребованность, даже с учетом переобучения, либо дополнительных профессиональных программ образования, которые сегодня предлагают центры занятости.