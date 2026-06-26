Минтруд назвал самую востребованную возрастную группу на рынке труда

Минтруд считает более производительными россиян от 40 до 45 лет
Самой производительной и одной из самых востребованных возрастной группой на рынке труда в России являются россияне 40-45 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Почему мы сегодня говорим про 40-45 лет? Сегодня эта возрастная когорта в силу демографических трендов является ниспадающей по количеству, поэтому именно эта возрастная когорта сегодня является наиболее производительной, сегодня является одной из самых востребованных в рынке труда", - сказал он.
Котяков подчеркнул, что ярмарка вакансий, проходящая в стране, в том числе дает возможность понять, в какой сфере человек может получить свою востребованность, даже с учетом переобучения, либо дополнительных профессиональных программ образования, которые сегодня предлагают центры занятости.
"Сегодня более 200 профессий, это те профессии, по которым можно бесплатно пройти программу переобучения, это чаще всего до 256 часов, перед стартом которых вы четко понимаете, у какого работодателя вы будете востребованы. С ним заключаются трехсторонние соглашения между вами, как соискателем, между обучающей организацией и работодателем", - рассказал министр.