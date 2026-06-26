Россияне пересматривают расходы: что покупают, а от чего отказываются

После периода активного роста внутренняя торговля в России вступает в более сложный этап. Потребители все чаще пересматривают свои расходы, сокращают число спонтанных покупок, но при этом продолжают тратить на то, что дает ощущение комфорта, сообщает «Российская газета» со ссылкой на экспертов.

Индекс потребительского оптимизма, рассчитанный «Ромир», в этом году впервые за долгий срок оказался в минусе. Общие траты домохозяйств прибавили около 11%, однако покупатели заметно изменили свои привычки: реже делают запасы впрок и уменьшают количество одинаковых товаров в корзине.

Почти пятая часть опрошенных (17%) призналась, что средний чек сократился более чем на 20%. Но, как отмечается, отказ от части покупок не означает жесткой экономии — люди просто стали относиться к тратам рациональнее.

Самые устойчивые позиции в потребительской корзине — те, что связаны с ежедневными мелочами, улучшающими настроение. Даже в условиях роста цен россияне не готовы экономить на готовой еде, кофе, сладостях, товарах для питомцев и витаминах, подтверждают исследования.

По словам Елены Кузнецовой из ICMR, сегмент товаров повседневного спроса фактически топчется на месте. Обороты формально увеличиваются, но основной прирост дает инфляция — если считать в штуках, динамики почти нет.

В России резко вырос спрос на доллары

На поведение покупателей влияют не только цены. Меняется сама структура общества: растет число людей, живущих в одиночестве, все больше дел переезжает в цифровую среду, ускоряется темп жизни. Сегодняшний потребитель ищет не просто дешевый товар, а выгодное и удобное решение — с быстрой доставкой, понятным качеством и минимальными временными затратами, говорится в материале.