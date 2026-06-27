Россиянам рассказали об увеличении пенсии

Размер пенсионного обеспечения с 1 июля 2026 года вырастет у двух категорий россиян: у тех, кто получил I группу инвалидности, и у тех, кому исполнилось 80 лет. Об этом сообщил профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

— Пенсионерам, которым в июне текущего года исполнилось 80 лет, предусмотрено автоматическое удвоение фиксированной выплаты к пенсии по старости — сумма составит 19 168 рублей. Правило также касается граждан, получивших I группу инвалидности, — сообщил Сафонов.

Эксперт отметил, что в случае получения инвалидности после 80 лет Соцфонд переводит гражданина на страховую пенсию по инвалидности. Для I группы фиксированная выплата удваивается, для II группы составляет 9 584 рубля, для III группы — 50 процентов от обычной пенсии. С 2025 года инвалидам I группы также назначается надбавка на уход, говорится в сообщении.

В некоторых случаях пенсионер может перестать получать социальную пенсию. С чем связан отказ и куда обращаться для возобновления выплаты, «Вечерняя Москва» обсуждала с финансовым аналитиком, кандидатом экономических наук Михаилом Беляевым.