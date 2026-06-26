Финансист дал советы, где лучше всего хранить деньги на «черный день»

Хранить полугодовой бюджет дома опасно, а крипту нельзя считать надежной подушкой безопасности. О том, где хранить деньги на «черный день», «Газете.Ru» рассказал эксперт по финансовым рынкам, основатель CryptoBotPro LLC Алексей Мокров.

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«Размер подушки нужно считать не от зарплаты, а от обязательных расходов: жилье, еда, лекарства, транспорт, кредиты, дети. Для человека со стабильным доходом достаточно 3–6 месяцев расходов. Если доход нестабильный, есть ипотека или дети, эксперт советует держать запас уже на 6–12 месяцев», — объяснил он.

После решения Банка России от 24 апреля 2026 года ключевая ставка снижена до 14,5%. Однако регулятор прямо отметил, что устойчивый рост цен все еще остается повышенным. Одновременно ФНС напоминает: по вкладам за 2025 год необлагаемый минимум процентного дохода составляет 210 тысяч рублей.

«Вывод простой: подушку в 2026 году лучше не хранить в одной точке. Часть на накопительном счете с мгновенным доступом, часть на коротком вкладе, часть в наличных. Подушка должна быть не самой доходной, а самой живучей», — советует Мокров.

Эксперт рекомендует делить сбережения следующим образом. 20–30% должны быть доступны сразу, без штрафов и досрочного расторжения — это деньги на реальный форс-мажор. Еще 50–60% можно держать на коротких вкладах или счетах с понятными условиями. Налоги здесь не катастрофа, но помнить о них надо: налог берут не с самого вклада, а с части процентного дохода сверх необлагаемого минимума.

Наличные дома, по мнению эксперта, нужны, но в разумных пределах.

«Я бы держал сумму на 1–2 недели обычных расходов. Этого хватает, если временно зависли приложение, банкомат или связь. Когда дома лежит полугодовой бюджет, это уже не мера безопасности, а тревожное накопительство», — предупреждает Мокров.

Что касается валюты, здесь история точечная. Она нужна не всем, а тем, у кого есть реальные будущие расходы в валюте: поездки, лечение, обучение, переезд или доход в другой валюте.

«Покупать доллар только из страха перед рублем — это слабая стратегия. Валютная часть подушки имеет смысл, когда она страхует конкретные обязательства, а не абстрактную тревогу», — объясняет эксперт.

Отдельный вопрос — криптовалюта. Мокров не призывает полностью от нее отказываться, но предостерегает от излишнего энтузиазма.

«Крипта в чистом виде не лучшая основа для подушки. Но если человек уже работает с цифровыми активами, я бы говорил не о «подушке в крипте», а о строго ограниченной экспериментальной доле капитала. В цифровых активах спасает не вера в рост, а конструкция защиты», — резюмирует финансист.

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