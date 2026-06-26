В России наблюдается значительный тренд: работники умственного труда, или «белые воротнички», массово переходят на рабочие специальности. Это явление, называемое экспертами «тектоническим», обусловлено экономическими, психологическими и структурными изменениями. По информации Минтруда.

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Высокая оплата труда: Средняя зарплата в рабочих специальностях в апреле 2026 года достигла 100 070 рублей (на 19,1% выше медианной по стране), в то время как для офисных сотрудников она составляет около 74,3 тыс. рублей. Особенно востребованы сварщики, монтажники и инженеры с доходом от 150 до 550 тысяч рублей.

Компании сокращают штат в сферах финансов и юриспруденции из-за автоматизации рутинных процессов нейросетями. Одновременно с этим дефицит рабочих кадров, вызванный демографией и нехваткой мигрантов, создает новые возможности.

Многие офисные работники меняют профессию из-за выгорания и желания видеть осязаемый результат своего труда. Основной возраст переобучающихся — около 40 лет. Стираются гендерные границы: женщины все чаще становятся монтажниками и токарями. Наибольший интерес вызывают профессии кондитера (11%), повара (10%) и автомеханика (6–7%).

Наибольший энтузиазм к переквалификации проявляют жители Дальнего Востока и Северо-Запада. Несмотря на дефицит кадров, переход дается нелегко из-за психологического барьера у многих «белых воротничков». Официальная безработица остается на рекордно низком уровне — 2,3%, так как уволенные предпочитают искать работу самостоятельно.

Этот тренд — не просто мода, а глубинная трансформация рынка труда, где рабочие профессии предлагают не только высокий заработок, но и удовлетворение от результата.