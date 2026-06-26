ЦБ зафиксировал резкий рост выдачи микрозаймов в российском регионе

Жители и бизнес Амурской области в 2025 году оформили 657 тыс. микрозаймов почти на 11 млрд рублей. По данным Банка России, объем выдачи увеличился на 49% по сравнению с предыдущим годом, что превысило средние темпы роста по стране.

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На начало 2026 года в регионе были зарегистрированы 6 микрофинансовых организаций. Кроме того, для клиентов работали 22 офиса очного обслуживания. Вместе с тем большинство займов жители области получали через интернет в компаниях, зарегистрированных в других регионах России.

В Банке России отметили, что рынок микрозаймов требует особого контроля из-за риска увеличения долговой нагрузки граждан, особенно при выдаче средств заемщикам с неподтвержденным доходом. В связи с этим для микрофинансовых организаций в 2026 году начали действовать дополнительные ограничения.

Теперь МФО не вправе использовать неподтвержденные сведения о доходах клиента. Если официальной информации нет, при оценке платежеспособности необходимо учитывать меньшую из двух величин: среднедушевой доход по региону проживания заемщика либо доход, который он сам указал в заявке.

Кроме того, с апреля изменились правила расчета максимальной переплаты по потребительским займам сроком до 1 года. Ее предельный размер снижен со 130 до 100% от суммы займа. Регулятор рассчитывает, что эти меры помогут ограничить долговую нагрузку заемщиков.