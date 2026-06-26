Всплеск интереса россиян к покупке валюты объяснили

В мае 2026 года в России зафиксирован резкий всплеск спроса на иностранную валюту — объемы ее покупки в крупных банках выросли почти на треть. Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером объяснил эту тенденцию стремлением граждан защитить свои сбережения на фоне прогнозируемого ослабления рубля, вызванного фундаментальными экономическими факторами.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на участников рынка сообщила, что за последний месяц весны объем операций по покупке иностранной валюты в крупных кредитных организациях увеличился на 31% в сравнении с показателями начала года. Повышенный интерес россияне проявляли к долларам, евро и юаням.

По мнению эксперта, главным стимулом для граждан стало понимание того, что период максимального укрепления рубля подходит к концу и национальная валюта начинает плавно корректироваться под влиянием макроэкономических показателей, а не из-за временных сезонных явлений.

Национальная валюта — это производное от национальной экономики. Если в ней замедляется динамика, то и валюта демонстрирует тенденцию к снижению по отношению к денежным единицам стран с более высокими темпами роста. Многие связывают текущие колебания рубля с факторами вроде сезона летних отпусков, налоговых периодов или регуляторных мер, но все это вторично. Российскую экономику сейчас характеризует сдержанная экономическая активность на фоне признаков усиления инфляционного давления. Как бы ни называли текущую ситуацию — "намеренным охлаждением" или "заморозкой", сущностно мы наблюдаем замедление роста. Именно эти два фундаментальных фактора и ведут к постепенному ослаблению рубля. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Аналитик отметил, что в краткосрочной перспективе покупка валюты может принести быстрый доход, однако на длинной дистанции более выгодным инструментом остаются рублевые вклады, если использовать комбинированный подход.

«На коротком плече банковский вклад не принесет таких доходов, как покупка валюты: если успеть вовремя ее приобрести, то на последующем росте курса можно серьезно выиграть. Однако в долгосрочном периоде выгоднее именно депозит. Обвального падения рубля не будет. К осени курс, скорее всего, установится на уровне 80 рублей за доллар и задержится на этом плато. Поэтому наиболее разумная тактика — купить сейчас валюту "задешево", дождаться ослабления рубля, а затем конвертировать средства обратно и положить их на рублевый вклад под высокий процент».

По словам специалиста, при выборе валюты для покупки инвесторам следует четко определить свои цели: для консервативного сохранения средств подойдет юань, а для попытки заработать на курсовой разнице — американский доллар.

«Юань жестко регулируется государством и меняется в пределах копеек, поэтому ждать от него резких скачков не стоит. Если ваша главная цель — исключительно сохранить сбережения, то китайская валюта подходит больше всего. Если же вы хотите выиграть на разнице курсов, что всегда сопряжено с риском, то выбирать нужно доллар. Европейская валюта в целом движется параллельно американской, и на длительном тренде они демонстрируют схожие темпы».

В ходе торгов в пятницу, 26 июня, курс доллара на рынке Форекс поднялся выше 78 рублей, свидетельствуют данные Investing.