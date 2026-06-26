Госпошлины для мигрантов в России были кратно увеличены

Госпошлины для мигрантов за прием в российское гражданство и выход из него, оформление вида на жительство и разрешения на временное проживание, а также за выдачу приглашения на въезд в РФ увеличились в разы. Соответствующий закон 26 июня подписал президент Владимир Путин.

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Согласно документу, госпошлина за прием в гражданство РФ и выход из него выросла с 4200 до 50 000 рублей, за выдачу ВНЖ — с 6000 до 30 000 рублей (за замену документа — 6000 рублей), за выдачу разрешения на временное проживание — с 1920 до 15 000 рублей, за выдачу приглашения на въезд в Россию — с 960 до 8000 рублей на каждого приглашенного.

Также с 1200 до 2000 рублей вырастет сумма госпошлины за оформление визы в РФ, с 1900 до 6000 — за многократное пересечение российской границы, с 1920 до 8000 — за въезд в Россию в целях образования и с 12 до 15 тысяч рублей — за выдачу разрешения на привлечение на работу трудовых мигрантов. Закон вступит в силу спустя месяц со дня опубликования.

Ранее зампредседателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявлял, что закон наводит порядок в части прохождения в РФ миграционных процедур. Одна из его новелл связана с введением возможности оплаты госпошлин через МФЦ и «Госуслуги».