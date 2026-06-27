Специалисты назвали самых высокооплачиваемых репетиторов в России

Преподаватели физики возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых репетиторов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Авито Подработка».

Специалисты сервиса проанализировали средний предполагаемый доход репетиторов в России за январь-май 2026 года. У репетиторов по физике он составил 82,3 тыс. рублей в месяц.

На втором месте рейтинга оказались репетиторы по информатике — в среднем они зарабатывают 78,26 тыс. рублей, а на третьем месте — преподаватели английского языка с месячным доходом 74,34 тыс. рублей.

В пятерке лидеров оказались также специалисты-математики (70,95 тыс. рублей) и репетиторы по литературе (69,24 тыс. рублей).

До этого эксперты посчитали, что стоимость подготовки к ЕГЭ в России достигла полумиллиона за один предмет. По их оценке, в 2026 году стоимость услуг преподавателей только вырастет из-за инфляции и повышения уровня элитарности высшего образования.