Названы регионы с самыми высокими зарплатами для молодежи

По стране, по данным Минтруда РФ, размер средней заработной платы на май 2026 года среди молодых людей в возрасте от 18 до 34 лет составил 97,8 тысячи рублей, передает ТАСС.

Самые высокие размеры вознаграждения за труд у молодых людей зарегистрированы в отрасли добычи полезных ископаемых - 147 тысяч рублей в месяц. На втором месте идет оплата труда в IT-отрасли и связи - 140,7 тысячи рублей. Третью позицию заняла научная и техническая деятельность молодежи - 119,4 тысячи рублей.

Лидером среди регионов России по средней зарплате среди молодых специалистов 18-34 лет стал Чукотский автономный округ - 182,5 тысячи рублей в месяц. В первую тройку вошли Магаданская область - 151,2 тысячи рублей и Москва - 143,7 тысячи рублей.

Далее следуют Ямало-Ненецкий АО, Камчатка, ХМАО, Мурманская обалсть, Сахалин, Якутия и Санкт-Петеребург.