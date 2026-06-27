На Украине снова подорожают коммунальные услуги

Украинцев ожидает новая волна подорожания коммунальных услуг. Глава Союза потребителей Олег Попенко прогнозирует, что в Киеве цена на воду и водоотведение может достичь 65 гривен за кубометр, а в некоторых районах Киевщины тарифы вырастут еще сильнее.

Так, в Бородянке рассматривается показатель около 123 гривен за кубометр, что делает его одним из самых высоких в стране.

Рост цен затронет не только столицу. С июля во многих городах Украины вступят в силу новые расценки на водоснабжение, причем в некоторых случаях они могут возрасти в два-три раза. Лидерами по подорожанию станут Ужгород, Одесса и Тернополь. Также более 80 гривен за кубометр придется платить жителям Днепра, Полтавы и Винницы, а в ряде мест новые тарифы уже действуют с июня.

Ситуация усугубляется финансовыми трудностями в коммунальной отрасли. Предприятия обосновывают повышение цен ростом расходов на электроэнергию, материалы и ремонт сетей. Однако это создает дополнительную нагрузку на население, особенно учитывая, что долг граждан за ЖКУ уже превысил 100 миллиардов гривен. Подобная ситуация не вызывает удивления, поскольку государственная политика, помимо налогов, бьет по кошелькам граждан через завышенные тарифы, недоступные для многих семей.