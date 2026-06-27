Россиянам рассказали, как правильно разбираться с накопившимися долгами

Исполнительный директор компании «Альфа-Деньги» Георгий Хохлов в беседе с RT рассказал, как сформировать резерв при долговой нагрузке.

«Финансовая подушка безопасности — это не способ заработать, а способ защитить себя. Главное в ней — надёжность и доступность средств, а не доходность», поясняет Хохлов.

По его словам, при наличии задолженностей необходимо оценить их структуру. Просроченные кредиты требуют первоочередного внимания, так как ухудшают кредитную историю и увеличивают расходы.

«Долгосрочные кредиты — ипотека, рассрочка — позволяют параллельно формировать резерв, если выплаты идут по графику. А вот краткосрочные займы лучше закрывать как можно раньше, после чего оставшуюся часть дохода направлять в накопления», — отметил он.

Эксперт посоветовал иметь запас на три — шесть месяцев жизни, но при долговой нагрузке стоит считать от обязательных расходов — продуктов, коммунальных услуг, лекарств и взносов по кредитам.

«Так, если ежемесячные траты составляют около 45 тыс. рублей, минимальный резерв на три месяца — 135 тыс., на шесть месяцев — 270 тыс. Начинать можно с цели накопить сумму хотя бы на один месяц», — считает собеседник RT.

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