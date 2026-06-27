Доцент Щербаченко посоветовал откладывать 10—15% от любого дохода

Доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко рассказал, как начать развивать финансовую грамотность и формировать подушку безопасности.

В беседе с NEWS.ru он рекомендовал в течение 30 дней записывать все доходы и расходы, чтобы понять, куда на самом деле уходят деньги.

«Следуйте правилу «Сначала заплати себе». Откладывайте минимум 10—15% от любого дохода сразу после получения средств», — посоветовал Щербаченко.

По словам эксперта, финансовая подушка должна быть равна обязательным расходам за три — шесть месяцев. Он также рекомендовал заранее распределять деньги по категориям: жильё, питание, транспорт, обучение, накопления и отдых.

Щербаченко отметил, что импульсивных покупок лучше избегать. Перед крупной тратой, по его словам, стоит дать себе 24 часа на размышление.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Исмаил Исмаилов заявил, что грамотное распределение зарплаты связано не с жёсткой экономией, а с созданием сбалансированного бюджета.