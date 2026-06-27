Финэксперт Волкова: просрочки даже на 100—200 рублей могут помешать получению ипотеки

Финансовый эксперт Татьяна Волкова рассказала, какие неочевидные факторы могут привести к отказу в получении ипотеки.

В беседе с «Газетой.Ru» она отметила, что банк оценивает не только доход и первоначальный взнос, но и кредитную историю, долговую нагрузку, стабильность занятости и детали анкеты.

«Отказ часто возникает из-за совокупности незначительных факторов», — объяснила Волкова.

По словам эксперта, отсутствие кредитной истории не всегда является преимуществом: для банка это неопределённость, поскольку нет данных о том, как человек обслуживает кредиты. Повышенным риском также считается ситуация, когда после оформления ипотеки на выплаты будет уходить около 40—50% дохода.

Эксперт предупредила, что даже небольшие просрочки в прошлом — на 100—200 рублей — могут повлиять на итоговое решение. Она посоветовала перед подачей заявки проверить кредитную историю, рассчитать долговую нагрузку и избегать резких финансовых изменений.

В свою очередь, эксперт по недвижимости для жизни и инвестиций Антон Кремнев в беседе с Lenta.ru назвал оптимальный размер первоначального взноса для семейной ипотеки.

По его словам, в нынешних условиях покупателям по семейной ипотеке стоит накопить 50—80% от стоимости жилья. Кремнев считает, что такой уровень позволяет рассчитывать на более комфортную долговую нагрузку и сохранить доступ к льготной ставке.

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