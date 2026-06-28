Самых востребованных фрилансеров России назвали эксперты

Чаще всего россияне ищут временных исполнителей на должность охранников, контролирующих систему видеонаблюдения. По данным экспертов аналитического сервиса по поиску подработки, спрос на подобных специалистов в январе — июне 2026 года вырос более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает РИА Новости.

«Среди конкретных специализаций, которые активно ищут пользователи платформы, лидируют операторы видеонаблюдения — рост спроса составил 123% в январе — июне, — отметили специалисты.

Средний уровень вознаграждения для операторов видеонаблюдения по России в текущем году достигает 69,3 тысячи рублей.

На второй строчке по востребованности оказались специалисты по ремонту и строительству дорог. Годовой прирост спроса на них составил 105%, а средняя предлагаемая зарплата — 57,3 тысячи рублей. Третью позицию занимают инженеры‑техники: с начала года спрос на данных специалистов увеличился на 88%, а средний размер оплаты труда составляет 57,6 тысячи рублей. Кроме того, в числе востребованных временных работников — автоинструкторы (рост спроса на 84%, средняя оплата — 27,5 тысячи рублей) и слесари (спрос вырос на 81%, предлагаемая зарплата — 59,8 тысячи рублей).

«Мы видим, что компании все активнее переходят к гибким форматам именно в производственном и техническом сегментах. Такой подход позволяет бизнесу оперативно масштабировать команды под конкретные задачи, — подчеркнули эксперты.

Ранее аналитики выяснили, что преподаватели физики зарабатывают больше всех среди репетиторов в стране. В среднем за месяц их доход превышает 80 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга заняли преподаватели информатики с доходом 78,3 тысячи рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров репетиторы по английскому языку — в среднем они получают 74,3 тысячи рублей.