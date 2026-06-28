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Самых востребованных фрилансеров России назвали эксперты

Мир24

Чаще всего россияне ищут временных исполнителей на должность охранников, контролирующих систему видеонаблюдения. По данным экспертов аналитического сервиса по поиску подработки, спрос на подобных специалистов в январе — июне 2026 года вырос более чем в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает РИА Новости.

Самых востребованных фрилансеров России назвали эксперты
© РИА Новости

«Среди конкретных специализаций, которые активно ищут пользователи платформы, лидируют операторы видеонаблюдения — рост спроса составил 123% в январе — июне, — отметили специалисты.

Средний уровень вознаграждения для операторов видеонаблюдения по России в текущем году достигает 69,3 тысячи рублей.

На второй строчке по востребованности оказались специалисты по ремонту и строительству дорог. Годовой прирост спроса на них составил 105%, а средняя предлагаемая зарплата — 57,3 тысячи рублей. Третью позицию занимают инженеры‑техники: с начала года спрос на данных специалистов увеличился на 88%, а средний размер оплаты труда составляет 57,6 тысячи рублей. Кроме того, в числе востребованных временных работников — автоинструкторы (рост спроса на 84%, средняя оплата — 27,5 тысячи рублей) и слесари (спрос вырос на 81%, предлагаемая зарплата — 59,8 тысячи рублей).

«Мы видим, что компании все активнее переходят к гибким форматам именно в производственном и техническом сегментах. Такой подход позволяет бизнесу оперативно масштабировать команды под конкретные задачи, — подчеркнули эксперты.

Ранее аналитики выяснили, что преподаватели физики зарабатывают больше всех среди репетиторов в стране. В среднем за месяц их доход превышает 80 тысяч рублей. Вторую строчку рейтинга заняли преподаватели информатики с доходом 78,3 тысячи рублей в месяц. Замыкают тройку лидеров репетиторы по английскому языку — в среднем они получают 74,3 тысячи рублей.