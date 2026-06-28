Пенсионерам советуют не ходить в магазины у дома: в чем дело

В настоящий момент и ближайшие два месяца российским пенсионерам рекомендуется воздержаться от посещения мелких торговых точек у дома, сообщает ИА DEITA.RU.

Такой совет дают специалисты в области финансовой грамотности, исходя из анализа текущей ситуации в российской экономике и ее перспектив. Эксперты подчеркивают, что на фоне роста налоговых нагрузок, ограничения доступа к кредитам, дефицита кадров, снижения потребительского спроса и увеличения затрат на логистику, малый бизнес в стране сталкивается с серьезными трудностями.

Особое внимание уделяется небольшим магазинам у дома, которые обычно специализируются на продаже продуктов питания, бытовой химии и иных повседневных товаров. В связи с обострением ситуации многие из них вынуждены закрываться или проводить распродажи своих запасов.

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Эти распродажи зачастую организуются через крупные скидочные акции, что создает риск для покупателей, особенно пожилых. Дело в том, что, находясь на грани закрытия, такие торговые точки зачастую реализуют товары с истекшими или близкими к истечению сроками годности, а иногда и подделки.

Проблема в том, что пожилые люди, у которых ограничены доходы, рискуют приобрести товары низкого качества, которые в нормальной ситуации производители и продавцы списали бы как непригодные к использованию.

Покупка таких продуктов не только может повлечь за собой возможные проблемы со здоровьем, но и стать финансово негативным опытом, так как зачастую эти товары продаются по ценам, значительно превышающим их настоящую ценность.

В свете массового закрытия собственных точек продажи эксперты настоятельно рекомендуют пожилым людям воздерживаться от походов в такие мелкие магазины и сделать выбор в пользу более крупных торговых сетей.

Обеспечивая безопасность и качество покупок, крупные супермаркеты, как правило, придерживаются более строгих стандартов по срокам годности и ассортименту, что позволяет сохранять уровень доверия клиентов и минимизировать возможные риски для здоровья и финансов.