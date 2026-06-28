В МВД рассказали, как избавиться от оформленного мошенниками микрозайма

Управление МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями опубликовало памятку о том, что делать, если мошенники взяли на человека кредит в микрофинансовой организации.

Порядок действий отличается в зависимости от того, был ли у гражданина оформлен самозапрет на кредиты.

Отмечается, что МФО не вправе требовать деньги, если оформила займ при действующем самозапрете или не проверила его наличие в БКИ. В этом случае гражданин вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора.

Если самозапрета нет, нужно обратиться одновременно в МФО с требованием разобраться в ситуации и в полицию с заявлением о мошенничестве. Также можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО.

Поле возбуждения уголовного дела необходимо направить в МФО справку из полиции и потребовать прекратить начисление процентов и взыскание долга.

Если в возбуждении дела получен отказ, то спор с кредиторами придется решать в суде через иск о признании договора займа недействительным.