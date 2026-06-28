В МВД рассказали, как избавиться от оформленного мошенниками микрозайма
Управление МВД РФ по борьбе с киберпреступлениями опубликовало памятку о том, что делать, если мошенники взяли на человека кредит в микрофинансовой организации.
Порядок действий отличается в зависимости от того, был ли у гражданина оформлен самозапрет на кредиты.
Отмечается, что МФО не вправе требовать деньги, если оформила займ при действующем самозапрете или не проверила его наличие в БКИ. В этом случае гражданин вправе подать заявление в МФО или Бюро кредитных историй об аннулировании договора.
Если самозапрета нет, нужно обратиться одновременно в МФО с требованием разобраться в ситуации и в полицию с заявлением о мошенничестве. Также можно направить жалобу в Банк России, приложив документы от МФО.
Поле возбуждения уголовного дела необходимо направить в МФО справку из полиции и потребовать прекратить начисление процентов и взыскание долга.
Если в возбуждении дела получен отказ, то спор с кредиторами придется решать в суде через иск о признании договора займа недействительным.