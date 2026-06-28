Россияне сняли с депозитов рекордную сумму

Россияне в мае сняли со срочных депозитов рекордные 280,5 млрд рублей, следует из банковских данных.

Как сообщает «Коммерсантъ», это стало рекордом по оттоку средств физлиц с депозитов с начала года.

Больше всего срочные вклады сократились в Сбербанке (211,6 млрд рублей), РСХБ (39,4 млрд рублей), Альфа-банке (35,8 млрд рублей) и ВТБ (30,8 млрд рублей).

Согласно данным Банка России, в целом объём средств физлиц в банках сократился на 550 млрд рублей за май. При этом вырос спрос на наличные.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф назвал депозит лучшим инструментом для вложения 1 млн рублей.

Глава ВТБ Андрей Костин на полях ПМЭФ-2026 заявил, что 1 млн рублей сейчас лучше всего положить на депозит.