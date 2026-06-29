В Госдуме рассказали о праве россиян продавать свой урожай без налогов

Россияне при соблюдении ряда условий могут не платить налоги с доходов, вырученных с продажи собственного урожая. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Валерий Селезнев (ЛДПР).

"Доход от продажи собственного урожая освобождается от НДФЛ при одновременном соблюдении нескольких условий. Продукция должна быть выращена без привлечения наемных работников, а общая площадь используемых земельных участков не должна превышать установленного предела", - сказал Селезнев. По его словам, в общих случаях максимальная площадь составляет 0,5 га, однако регионы вправе увеличивать этот предел, но не более чем в пять раз - до 2,5 га.

"Вы имеете право продавать излишки урожая без регистрации ИП. Но если вы начинаете продавать тоннами и каждый день - это уже может быть признано предпринимательской деятельностью. А значит, потребуется регистрация в качестве ИП и уплата налогов", - пояснил депутат.

Селезнев подчеркнул, что право на освобождение от уплаты налогов подтверждается документом от органа местного самоуправления или правления товарищества СНТ.

"В нем должно быть указано, что продукция произведена на участке гражданина или члена его семьи, а также отражена общая площадь используемых участков. Организатор рынка или ярмарки вправе установить свой перечень документов для допуска к торговле, поэтому требования следует уточнять заранее", - пояснил Селезнев.