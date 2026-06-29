Россиянам назвали число выходных дней в июле
Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина рассказала, сколько рабочих и выходных дней ждет россиян в июле. Ее слова приводит РИА Новости.
Долотина сообщила, что при пятидневной рабочей неделе у россиян в июле будет восемь выходных дней. Она напомнила, что во втором летнем месяце нет государственных праздников.
«Месяц включает 31 календарный день, из которых 23 являются рабочими, а восемь приходятся на традиционные выходные - субботы и воскресенья», — уточнила она.