Россиянам назвали число выходных дней в июле

Доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К.Н. Гусова Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина рассказала, сколько рабочих и выходных дней ждет россиян в июле. Ее слова приводит РИА Новости.

© Lenta.ru

Долотина сообщила, что при пятидневной рабочей неделе у россиян в июле будет восемь выходных дней. Она напомнила, что во втором летнем месяце нет государственных праздников.