Россияне могут перестать выполнять работу в ряде случаев

Россияне могут отказаться от работы или временно приостановить её по основаниям, предусмотренным ТК России (в первую очередь ст. 142, 352, 379 и другими). Такой отказ не считается прогулом, если он оформлен и обоснован по закону.

Об этом рассказала в беседе с RT Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».

«Основные причины: работа не по договору, угроза жизни и здоровью, задержка зарплаты свыше 15 дней, изменение условий без согласия, незаконные задания, дискриминация», — перечислила собеседница RT.

Говоря о том, как подготовить письменное уведомление, эксперт отметила, что необходимо описать причину прекращения работы.

«Например: «В связи с задержкой выплаты зарплаты свыше 15 дней приостанавливаю работу до погашения задолженности», — объяснила Санина.

Кроме того, по её словам, в уведомлении должны быть указаны даты начала приостановки, возникновения задолженности, сумма, количество дней просрочки, подпись и должность.

Аналитик объяснила, что уведомление можно вручить лично и попросить отметку о получении, отправить почтой или воспользоваться системой кадрового электронного документооборота.

«Электронные письма, скриншоты и сообщения в мессенджерах не всегда признают доказательствами — в суде, в случае обращения в эту инстанцию для урегулирования конфликта, их могут не принять», — пояснила Санина.

При этом она предупредила, что приостановка работы запрещена в период военного или чрезвычайного положения и для организаций, обеспечивающих оборону, безопасность, аварийно-спасательные и противопожарные работы.

Ранее россиянам объяснили, что отпуск новому работнику могут предоставить до истечения полугода.