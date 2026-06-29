Завершается срок уплаты НДФЛ и взносов за май 2026 года

Для бизнеса и налоговых агентов 29 июня стал крайним днем сразу по нескольким обязательным платежам. Срок сдвинулся на понедельник, поскольку установленная дата пришлась на выходной.

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Речь идет об уплате НДФЛ, удержанного с выплат физлицам за период с 1 по 22 июня, а также страховых взносов за май. Налоговые уведомления по этим суммам нужно было направить до 25 июня. Для части организаций и предпринимателей на эту же дату приходится очередной платеж по налогу на прибыль и НДС, если такой порядок применяется в их режиме налогообложения.

Отдельный срок действует для НДФЛ, удержанного с 23 по 30 июня. Уведомление по этим выплатам нужно подать до 3 июля, а заплатить налог — до 6 июля. Это разделяет июньские выплаты на два отчетных блока и снижает риск ошибок при перечислении сумм за разные периоды.

Для самозанятых 29 июня также является последним днем уплаты налога на профессиональный доход за май. Неуплата в срок может привести к начислению задолженности и последующим мерам взыскания в общем порядке.