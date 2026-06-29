Банки предупредили о рисках почтовой реформы для россиян

Национальный совет финансового рынка (НСФР) предупредил, что законопроект о модернизации почтовой связи, принятый Госдумой в первом чтении, способен увеличить расходы банков и в итоге ударить по кошельку их клиентов. Заключение НСФР направлено в профильный комитет Госдумы, пишут «Известия».

Суть претензий финансового сообщества сводится к тому, что реформа предусматривает создание платной системы цифровых почтовых ящиков для юридически значимой переписки. Если бизнес обяжут отправлять через нее официальные уведомления, расходы кредитных организаций на такую переписку могут вырасти вдвое. По оценке НСФР, дополнительная нагрузка на каждый крупный банк способна достигать в среднем 200 млн рублей в год. Часть этих затрат кредитные организации могут переложить на клиентов через комиссии и тарифы на обслуживание.

Под удар рискуют попасть прежде всего продукты с высокой долей документооборота – расчетно-кассовое обслуживание, зарплатные проекты, банковские гарантии и сопровождение кредитных договоров. Аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова допустила, что дополнительная нагрузка затронет и другие отрасли — логистику, ритейл, страхование и операторов связи. Аналитик «Инго банка» Василий Кутьин, однако, полагает, что компании сначала постараются сократить внутренние издержки и лишь при существенном давлении начнут перекладывать затраты на клиентов.

Законопроект появился как часть программы финансового оздоровления «Почты России», убытки которой в прошлом 2025 году составили почти 19 млрд рублей. Компания теряет доходы из-за конкуренции с маркетплейсами, располагающими сетью более 300 тысяч пунктов выдачи заказов, а также из-за перехода госорганов на электронные уведомления. При этом отказаться от поддержки компании государство не может – около 8 млн россиян получают пенсии по почте, а из примерно 40 тысяч отделений 24 тысяч расположены в сельской местности.

НСФР настаивает на том, чтобы новая система не стала обязательной, а граждане сохранили право выбора способа получения уведомлений. Совет также предлагает освободить от платы сообщения, связанные с защитой клиентов от мошенничества.