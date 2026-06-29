Российские банки начали ограничивать доступ нерезидентов к счетам

С 1 июня 2026 года банки, помимо прочего, должны руководствовать указом президента № 95 «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» при начислении процентов по банковским вкладам нерезидентов. Как стало известно РБК из профильных чатов и разговоров с иностранцами нерезиденты, проживающие в России, уже столкнулись с ограничениями на распоряжение средствами, размещенными на депозитах.

В качестве примера издание приводит случай гражданина Норвегии-клиента Т-банка и ВТБ.

«Я просто получил сообщение: ваши счета заморожены. Никаких предупреждений заранее не было», – рассказал он.

С аналогичной ситуацией столкнулся гражданин Франции. По словам волонтера Эланы, помогающего иностранцам с переездом, ограничения коснулись нерезидентов, приехавших в Россию по «визе талантов», переселенцев по указу президента №702 и этнических русских, переезжающих из «недружественных» стран.

При этом наличие документов, подтверждающих право на длительное пребывание в России, не всегда позволяет избежать ограничений. Так, гражданин Франции, имеющий вид на жительство (ВНЖ) в России и являющийся клиентом Т-банка, столкнулся с «заморозкой» средств.

Некоторым нерезидентам удалось добиться разблокировки средств после предоставления документов, подтверждающих право на проживание в России, или обращения в Банк России. Однако часть клиентов столкнулась с непоследовательностью в действиях банков. Так, Т-банк сначала попросил гражданина Норвегии, являющегося также этническим иранцем, подтвердить гражданство «дружественной» страны (Иран не является «недружественной» страной – FM), но позднее изменил свою позицию.

«Сначала мне сказали одно, через неделю – уже совершенно другое», – приводит его слова РБК.

Помимо отсутствия ясности относительно того, как избежать ограничений на доступ к собственным средствам, остается открытым вопрос, на какие именно сберегательные продукты распространяются новые правила. Речь может идти как о срочных вкладах, так и о накопительных счетах с начислением процентов, следует из сообщений в профильных чатах. Один из клиентов ВТБ сообщил, что его накопительные счета были ограничены, поскольку банк счел их сберегательным продуктом. Размер остатка на счете также не имеет значения.

Причиной происходящего стали изменения, внесенные в указ № 95 от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами». С 1 июня 2026 года особый порядок исполнения обязательств перед иностранными кредиторами из «недружественных» государств стал распространяться и на банковские вклады. При этом документ не содержит детального порядка применения этих положений к депозитам: не уточняет, имеет ли значение сумма средств, наличие у клиента ВНЖ или других документов, подтверждающих право на проживание в России.

«Банк России при необходимости подготовит официальные разъяснения по порядку применения положений указа», – сообщил регулятор.

По словам главы практики рынков капитала компании «Дякин, Горцунян и партнеры», до появления таких разъяснений банки, вероятнее всего, продолжат консервативно трактовать положения указа.