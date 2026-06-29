В Соцфонде назвали средний размер новой семейной выплаты

Для работающих родителей она составит 30 тысяч рублей по итогам первого месяца. В пресс-службе инстанции уточнили, что в каждом конкретном случае объём средств будет индивидуальным, он зависит от доходов, с которых был начислен налог на доходы физлиц.

Соответствующий налог удерживают по обычной ставке 13% или выше, пересчитывают по льготной в 6%. Разница возвращается семье, передаёт РИА Новости.

С 1 июля появится возможность подать заявление на новую семейную выплату. Обращения будут принимать до 1 октября 2026 года. Право на это есть у родителей, которые воспитывают двух и более детей, при условии, что средний доход в семье не превышает 1,5 прожиточных минимума.