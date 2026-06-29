Держать деньги на таких картах опасно: МВД предупредило россиян

Для хранения накоплений лучше использовать отдельные счета, сообщает ИА DEITA.RU.

Россиянам рекомендуют не держать накопления на банковских картах, которые используются для заказов в онлайн-магазинах, на торговых площадках и у служб доставки.

Чтобы сохранить сбережения, лучше всего завести отдельную карту, которая не участвует в бытовых платежах и шопинге в сети. Держать значительные средства на счетах, связанных с маркетплейсами и доставкой еды, очень опасно.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Кроме того, гражданам дали совет настроить запрет на проведение операций в глобальной сети или денежных переводов в ночное время.

Эту настройку несложно активировать в банковском мобильном приложении, где также предусмотрена возможность ограничить суммы для снятия наличных и отправки средств.

Также в ведомстве подчеркнули, что любой гражданин имеет законное право заблокировать для себя возможность оформления займов. Оформить самозапрет на кредитование можно с помощью портала государственных услуг.